Manto stradale a nuovo: lavori in strada Caldasio

PONZONE - Sono iniziati ieri l’altro i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza della strada ponzonese diretta alla frazione di Caldasio. La ditta Godino Scavi, su appalto del Comune è intervenuta sulle criticità lasciate dall’alluvione del 2019 e non certo migliorate dalle precipitazioni anomale di inizio ottobre. Interessando tutta la sede stradale, la circolazione veicolare e pedonale è stata sospesa. «Sono utilizzabili percorsi alternativi e pertanto nessuna abitazione verrà lasciata senza accesso - ha informato il sindaco Fabrizio Ivaldi – Il provvedimento comporta disagi alla cittadinanza ma è indispensabile per realizzare dei lavori».