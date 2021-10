Una webcam per attirare sponsor: "Garantito ritorno d'immagine"

ACQUI TERME - «Il Comune di Acqui Terme è alla ricerca di sponsor per mettere in atto iniziative promozionali dell’immagine turistico-ricettiva della città, usando una webcam attualmente installata sulla torre di Palazzo Levi e valutando l’implementazione con l’installazione di altre telecamere anche in altri punti d'interesse del territorio» informano dall’entourage del sindaco.

Saranno ammesse offerte da parte di persone fisiche, giuridiche e no profit con sponsorizzazione di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) o consistenti nella fornitura di ulteriori web cam da posizionarsi sugli immobili comunali. «Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune, in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione, garantisce ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale a tutti i materiali di comunicazione e promozione dell’iniziativa in qualsiasi modo divulgati e la visibilità sul sito istituzionale del Comune in relazione alle attività sponsorizzate» precisano i promotori

Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire a Palazzo Levi entro le 13 di lunedì 15 novembre.