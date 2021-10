Terzo: chiusa per lavori via Caduti

TERZO - E’ stato avviato stamani il cantiere in via Caduti a Terzo. La ditta Di Prenda ha ricevuto l’appalto dal Comune per l’abbattimento delle barriere architettoniche dei bagni pubblici. L’opera renderà più fruibile, anche dal punto di vista turistico, la passeggiata panoramica che porta alla torre, simbolo del paese. Nella pendenza dei lavori, la circolazione veicolare del concentrico, oggi a senso unico, diverrà a doppio senso di marcia.