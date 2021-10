Vincono le ragazze di Ovada e Valenza

ALESSANDRIA - Primo turno di campionato nei tornei regionali di pallavolo: la provincia di Alessandria è ben rappresentata con almeno una squadra in tutte le categorie.

Inizio tutto sommato positivo per le formazioni femminili in C: Nuova Elva Occimiano ha subito riposato, Cantine Rasore Ovada batte 3-1 Vercelli (25-15 25-21 21-25 25-14) con un breve passaggio a vuoto nel terzo set prontamente riscattato nel parziale successivo. Zs Ch Valenza piega con lo stesso punteggio la PlayAsti, ma il pareggio nelle prime due frazioni, 25-17 e 20-25, deve soffrire parecchio per avere ragione delle avversarie nel terzo e nel quarto set finiti 26-24 25-22. Male l’Alessandria Volley che, a Torino, contro il Sama 2000 cede 1-3 (20-25 25-21 9-25 23-25) la reazione, che illude i tifosi, solo nel secondo set.

In C maschile anche la Plastipol cade, 0-3 nel debutto casalingo contro Novara (20-25 23-25 19-25) in una gara lottata ma senza esito.

In D femminile Volley Pirates Gavi dà filo da torcere alle avversarie del Sangip ma cede 0-3 (23-25 17-25 23-25) fra le mura amiche nel campionato femminile, mentre nel torneo maschile, con l’Alessandria Volley che riposa subito, gioca solo Acqui che però cade al tiebreak a Caluso in una gara appassionante: sotto di due set lottatissimi 25-21 29-27 i termali riacciuffano gli avversari vincendo nettamente il terzo parziale 15-25 e il quarto 22-25 prima di cedere al quinto 15-8.