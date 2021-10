Acqui Storia: tutto pronto per la cerimonia conclusiva

ACQUI TERME - Sabato 16 il Teatro Ariston di Acqui Terme ospiterà la cerimonia conclusiva della 54a edizione del Premio Acqui Storia, presentata da Roberto Giacobbo, giornalista, docente universitario, conduttore e autore televisivo di programmi di successo.

«Anche quest’anno, il Comune di Acqui Terme consentirà a tutti gli interessati di godersi questo importante evento trasmettendo in onda dalle pagine del sito del Premio Acqui Storia la cerimonia dalle ore 21.15 – spiegano da Palazzo Levi - La diretta sarà disponibile anche sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Premio Acqui Storia».

Il Premio è nato nel 1968 per onorare la memoria della Divisione Acqui e ricordarne l’eccidio consumatosi nel settembre del 1943 nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù, ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della ricerca storiografica e divulgativa a livello nazionale e internazionale. Ha ottenuto nel tempo il patrocinio del presidente della Repubblica Italiana, del presidente del Consiglio, del presidente del Senato, del presidente della Camera dei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.