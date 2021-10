Provinciale 30: prove di carico sul ponte della ferrovia

ACQUI TERME - Lungo la Provinciale 30 sono in queste ore in corso le prove di carico che Anas sta effettuando sul ponte sulla ferrovia all'altezza dello svincolo per Stradale Savona (arrivando da Terzo). I lavori, inizialmente in programma per la mattinata di oggi, sono stati posticipati all'orario pomeridiano.

"La chiusura del tratto - fanno sapere da Anas - è pertanto attualmente in vigore. Il traffico è deviato sul percorso alternativo locale tramite apposita segnaletica e movieri. La prova di carico statica si svolgerà con l’impiego di un mezzo pesante da 30 tonnellate in sosta sulla carreggiata in successione in diversi punti del ponte. Le misurazioni saranno eseguite tramite strumenti topografici in grado di registrare il comportamento del ponte alla sollecitazione imposta dal veicolo in sosta".