Bistagno in Palcoscenico, serata comica con Marco Falaguasta

BISTAGNO - Ultimi appuntamenti per Bistagno in palcoscenico. La direttrice artistica Monica Massone ha deciso di puntare sulla comicità. Sabato 16 alle 21, al teatro Soms "Neanche il tempo di piacersi", di e con Marco Falaguasta.

«L’arista è un volto noto della fiction TV (“Centovetrine”, “Incantesimo”, “Carabinieri”) – spiega Massone - si cimenta oggi con le modalità dello storytelling, in una satira divertente e impietosa della nostra società, dei nostri costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali gli “adulti” sono sempre più sovente tagliati fuori. Ne scaturisce un racconto divertente e arguto, che diventa cronaca dei nostri tempi».

"Reduci" degli anni '80



Una riflessione: chi è stato ragazzo negli anni '80, ha vissuto il boom economico e il relativo ottimismo. Oggi si ritrova genitore in un’epoca di incertezze, instabilità ma anche progresso e connettività. Cosa è rimasto della positività di quegli anni?

La regia della pièce è affidata a Tiziana Foschi, nota attrice del quartetto “La Premiata Ditta”: «Marco approda senza più indugiare alla stand-up comedy – racconta - L’attore è, per l’appunto, in piedi sul palco e parla direttamente al pubblico, abbattendo la consacrata “quarta parete”. In Neanche il tempo di piacersi abbiamo voluto dare un’ambientazione e un tappeto narrativo tra le riflessioni e la satira sociale. Si ride molto, se posso tranquillizzare gli amanti del puro divago, e ci sono momenti teneri dove Marco mette a nudo tutta la sua fragilità e un sentirsi spesso inadeguato.”

Prenotazione obbligatoria al 348 4024894 oppure via mail all’indirizzo quizzyteatro@gmail.com.