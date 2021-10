Acqui: 150 Scout per discutere il progetto "Zona dei vini"

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi la città bollente è stata ‘invasa’ da 150 capi provenienti dai 13 gruppi scout delle provincie di Alessandria e Asti (la cosiddetta “Zona dei Vini”). «Ci siamo dati appuntamento per lavorare insieme al rinnovo del Progetto di Zona che detterà le linee guida delle attività con i ragazzi dei vari gruppi per i prossimi tre anni» hanno spiegato.

Nel rispetto della normativa anti-covid le attività assembleari si sono svolte in piccoli gruppi di lavoro, collegati in remoto per la discussione assembleare. «Le tematiche all’ordine del giorno riguardavano temi “caldi” dell’attualità, sulle cui sfide educative i capi si sono confrontati per elaborare risposte significative alla crescita dei ragazzi (e dei capi stessi) da inserire in un percorso completo e strutturato che rispecchiasse le diverse sensibilità delle diverse realtà della Zona» continuano. L’incontro è stato molto coinvolgente per tutti i partecipanti. L’assemblea è stata l’occasione per salutare i capi che hanno terminato il loro servizio di quadri ed eleggere i nuovi Responsabili e membri del Comitato di Zona, che avranno il compito di mettere insieme i risultati assembleari e redigere il nuovo Progetto.

«Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento, importante occasione per rincontrarsi dopo lo stop imposto dalla pandemia – concludono gli Scout - In particolare, grazie a S.E. il Vescovo di Acqui per la sua disponibilità e per aver aperto i lavori assembleari, a Don Giorgio per aver messo a disposizione tutti i locali parrocchiali e il Salone San Guido, e per aver celebrato con noi la SS. Messa e alla Protezione Civile Acqui Terme per aver messo a disposizione i locali presso la ex Caserma».