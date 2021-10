In San Francesco la mostra di Gianlcuca Verzetti

CASSINE - In questo weekend è ancora possibile visitare la mostra d’arte contemporanea di Gianluca Verzetti, allestita nella Chiesa di San Francesco di Cassine nell’ambito della manifestazione “Intergenerazionicreative 2021”, curata da Francesca Petralia. Sia sabato che domenica sarà aperta dalle 16 alle 19. Si potrà visitare anche il Museo d’arte sacra “Paola Benzo Dapino”.

La manifestazione è dedicata ai rapporti tra generazioni e in questo senso va letta la mostra di Verzetti, che ha il merito di affrontare questo tema anche in senso eco-sostenibile con l’esposizione di lavori realizzati mediante la rigenerazione di oggetti di uso comune, dismessi e trasformati con creatività in opere artistiche anche funzionali. L’aspetto intergenerazionale emerge nel rapporto con il padre, anch’esso artista, con cui incominciò a operare sull’idea di recuperare materiali non più usati. Ma non solo, è anche nei lavori stessi, come per l’installazione luminosa “Ghirmet di frutta e rose”, nata da una originale gabbia di polli inventata più di un secolo fa da un contadino.