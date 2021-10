Il Museo Archeologico presenta il nuovo percorso audio/tattile

ACQUI TERME - Domenica 10 verrà inaugurato il nuovo percorso audio/tattile del Civico Museo Archeologico di Acqui Terme. «Darà la possibilità di sperimentare tattilmente le ricostruzioni in stampa tridimensionale di alcuni dei reperti esposti nelle vetrine espositive – spiegano – Ai modelli tridimensionali, stampati in PLA, è abbinata tramite QR code un’audio-descrizione dell’oggetto riprodotto che descriverà il reperto interessato descrivendone caratteristiche e funzione; questo approfondimento sarà anche un complemento alla visita di tutti i visitatori e permetterà loro di comprendere meglio i reperti esposti nel Museo, maneggiandoli in prima persona come hanno fatto cacciatori o contadini preistorici, guerrieri liguri, artigiani o abitanti dell’antica Aquae Statiellae».

Un salto indietro nel tempo

Nella giornata di domenica sarà offerta ai visitatori un’altra esperienza originale. Grazie alla collaborazione delle didattiche rievocative di Bettina Winkler, un’eccellenza del panorama rievocativo europeo, si potrà fare un salto nel passato al tempo dei Ligures Statielli. «Avremo la possibilità di vedere, ed eccezionalmente, visto l’indirizzo esperienziale della giornata, toccare le erbe, i rimedi medicinali, i cibi e le attività domestiche degli antichi Liguri stanziati nell’Acquese duemila anni fa, prima della romanizzazione – continuano gli organizzatori – Sarà anche l’occasione per celebrare gli ultimi mesi della mostra sulla necropoli ligure di Montabone. Alcuni reperti potranno essere toccati grazie alle riproduzioni della didattica rievocativa».

“La vita al tempo degli Statielli”, domenica 10, andrà in scena alle 11, 13.30, 15 e 18. In occasione dell’inaugurazione del percorso sensoriale, nel pomeriggio di domenica, l’ingresso all’esposizione del Castello dei Paleologi sarà libero.