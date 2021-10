Domenica "Camminata d'autunno" tra le campagne sezzadiesi

SEZZADIO - Una camminata tra le vigne e i boschi di Sezzadio organizzata dalla Pro Loco locale, natura, relax, farinata, buon vino e un percorso adatto a tutte le età. Domenica 10 ritrovo all'associazione Culturale "G. Frascara" con partenza alle 9.30, merenda ristoratrice a metà percorso e ritorno alle 13.30 circa per un pranzo a base di farinata calda e buon vino. Il tutto al costo di soli 10 euro.

È richiesta la prenotazione ai numeri: 328 1040454 (Filippo), 338 5374823 (Riccardo), 339 6268075 (Giulia). In caso di maltempo la camminata sarà rimandata, ma per il week end è previsto bel tempo. Per partecipare non è obbligatorio il Green Pass.