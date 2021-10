Strevi: approvato progetto per la manutenzione delle strade

STREVI - Il Comune di Strevi ha approvato un progetto esecutivo per avviare lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza su diverse arterie del territorio comunale. Gli interventi, che prevedono un importo complessivo di 100mila euro, saranno finanziati grazie ai fondi assegnati al Comune dal Ministero dell'Interno nel novembre 2020.

Queste le strade sulle quali a breve verranno effettuati i lavori: Regione Rosso, Regione Girasole, Piazza Vittorio Emanuele, via Giulio Segre, Cascina Guardiola, incrocio Via Giulio Segre Regione Giarino, Regione Bagnario, Regione Giarino