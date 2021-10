I finalisti del Premio Gozzano: premiazione il 24 ottobre

TERZO - La cerimonia di premiazione si terrà il 24 ottobre nel Castello di Monastero Bormida. Nei giorni scorsi sono state sciolte le riserve sui finalisti dei Premi letterari ‘Gozzano’ e ‘Monti’.

I finalisti delle varie sezioni

I finalisti sezione ‘Libro edito’ sono Matteo Munaretto con ‘Preparativi per l’arca’ (Moretti&Vitali), Roberto Rossi Precerutti ‘Il sogno del cavaliere’ (Neos), Umberto Piersanti ‘Campi di ostinato amore’ (La Nave di Teseo).

Per Silloge inedita sul podio Alfredo Rienzi con ‘Di sesta e di settima grandezza’, Igor Giammanco ‘Dal ventre’, Kristian Fabbri ‘A memoria’. Mentre per la sottosezione dialettale ha vinto Fabio Franzin con ‘Coss’ che vol dir casa’.

Per Poesia inedita si contenderanno il primo posto Felicia Buonomo con ‘Ostia’, Ivan Fedeli con ‘Il Gian’ e Maurizio Paganelli con ‘Il seme’.

La sezione dedicata al racconto vede finalisti Cristiano Sormani (‘Una storia del mare’), Ivana Saccenti (‘La Fosca’), Vanes Ferlini (‘El golosito’).

Per il Premio Augusto Monti, specializzato nell’ambito piemontese e ligure, saranno in 16 a contendersi la vittoria del Romanzo e racconti editi, 11 per Saggio storico, letterario, antropologico, ambientale e sportivo.