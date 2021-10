Riapre il ponte sull'Erro. Linea Genova-Acqui attiva dalle 14

ACQUI TERME - Il meteo va migliorando di ora in ora e dopo le sospensioni di diversi servizi e l'adozione delle misure precauzionali disposte nella giornata di ieri si sta pian piano tornando alla normalità. Pochi minuti fa dal comando provinciale della Protezione Civile è arrivata la conferma della riapertura del ponte sull'Erro lungo la Provinciale 225, chiuso ieri mattina dopo che il torrente aveva raggiunto il livello di guardia.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie, invece, la riattivazione della linea Genova-Acqui Terme è prevista a partire dalle 14 di oggi (al momento è attivo il servizio bus), mentre per quanto riguarda la linea verso Savona fino alle 17 di domani resterà in vigore il servizio bus da San Giuseppe di Cairo fino a Savona.