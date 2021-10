Palazzo Levi: giovedì Consiglio comunale straordinario

ACQUI TERME - Giovedì 7 alle 21 è stato convocato il Consiglio straordinario di Acqui Terme. Gli eletti di Palazzo Levi saranno chiamati a deliberare su sei punti all’Ordine del Giorno, molti di natura economico-finanziaria. Secondo prassi ci sarà l’approvazione dei verbali delle sedute passate del 28 luglio e 23 agosto 2021, i consiglieri nostrani dovranno pronunciarsi sull’approvazione del bilancio consolidato 2020. Si passerà poi alla deliberazione sulla quinta variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e sulle modifiche al piano triennale di fabbisogno del personale 2021-2023.

Grande attesa c’è per il punto riguardante la ‘modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2021-2023’ nel quale trovano posto questioni molto importanti per la comunità acquese come Terme, golf e centro sportivo di Mombarone. Infine una deliberazione di civiltà, l’approvazione del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura nella provincia di Alessandria. La seduta si svolgerà a porte chiuse ed in diretta streaming.