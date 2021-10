Maltempo in arrivo: "Giro dei Bricchi" e trekking dei Pianazzi rinviati

ACQUI TERME - Erano entrambe in programma per domani, domenica 3, ma le previsioni meteo avverse hanno portato gli organizzatori a optare per il rinvio. Il "Giro dei due Bricchi" di Bistagno sul sentiero n.500 con percorsi a piedi e in mountain bike è stato posticipato a domenica 17 ottobre, mentre il trekking lungo l'anello dei Pianazzi organizzato dall'associazione La Ventura di frazione Moretti nel comune di Ponzone è stato rimandato di sette giorni, ovvero a domenica 10.

"Vi chiediamo, quando e se potete, di riconfermare la vostra presenza prima di domenica prossima", scrivono i membri de "La Ventura" sulla propria pagina Facebook.