Il Brachetto si fa sponsor della celebrazione dei Mille

ACQUI TERME - Non si può dire che manchi la fantasia nella promozione del prodotto. Dalla Liguria alla Sicilia, il Brachetto d’Acqui Docg ha ripercorso le tappe della spedizione dei Mille di memoria Risorgimentale. L’Associazione dei Comuni produttori ha infatti sponsorizzato con bottiglie, t-shirt e cappellini con la vignetta esclusiva di Roberto Gianotti, il raid “160° Unità d’Italia - Venezia 1600” dell’associazione Sea Adventure, che ha commemorato i 1600 anni della nascita di Venezia ed il 160° dell’Unità d'Italia.

Il gommone Honda 4XC H9 è partito da Quarto, dove 160 anni fa avvenne la partenza dei Mille di Garibaldi imbarcati a bordo di due piroscafi, per raggiungere Marsala. Il viaggio è poi proseguito costeggiando il lato nord della Sicilia facendo tappa a Villa San Giovanni fino a raggiungere Crotone per poi proseguire verso Valona (Albania). La navigazione è poi proseguita verso Trieste e si è conclusa a Venezia.

Il Brachetto d’Acqui è stato quindi protagonista di questa iniziativa che nel ricordare lo slancio eroico delle camicie rosse, ha portato in giro per Italia l’eccellenza del prodotto nostrano.