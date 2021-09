Torna ChocoMoments: ad Acqui un week end da leccarsi i baffi

ACQUI TERME - Acqui Terme torna ad ospitare la giornata "cioccolatosa" tanto attesa da grandi e piccini. Sabato 2 e domenica 3 ottobre piazza Italia sarà animata dagli stand di "ChocoMoments", la festa del cioccolato artigianale. Un assortimento di prelibatezze a cui i più golosi non potranno certo resistere: gustose praline, tavolette di cioccolato al latte (fondenti e aromatizzate), creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e tantissime altre tentazioni ad opera dei maestri cioccolatieri. Gli stand della mostra mercato saranno a disposizione degli acquesi dalle 10 alle 23 nella giornata di sabato e dalle 10 alle 20 in quella di domenica.

In entrambe le giornate, dalle 15.30 alle 17.30, nello spazio "ChocoBaby" i più piccoli avranno la possibilità di dare sfogo alla creatività realizzando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Non è necessaria la prenotazione. Costo 5 euro, durata circa 15 minuti.

L'intero programma sarà a breve a disposizione sulla pagina Facebook di ChocoMoments - Fabbrica del cioccolato