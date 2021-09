ACQUI TERME - Un protocollo d’intesa per lo sviluppo di diversi interventi infrastrutturali con un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. L'obiettivo comune di Palazzo Levi e della società Cassa Depositi e Prestiti è realizzare progetti basati su presupposti solidi, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico-finanziario.

"CDP - fa sapere l'amministrazione acquese - supporterà il Comune per la redazione del progetto legato ai Poli d’Infanzia e per i progetti riguardanti la riqualificazione del Centro sportivo di Mombarone. Fornirà un’attività di consulenza per gli aspetti relativi alla scelta della modalità realizzativa, al collegato iter procedurale, alla procedura di gara per l’affidamento dei progetti e, se necessario, alla realizzazione dei progetti". Il protocollo avrà una durata di 24 mesi.

"Questo accordo - spiega il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini - è una grande opportunità per la nostra città, perché ci permetterà di accelerare lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio. Poter contare su un partner affidabile e professionale come Cassa Depositi e Prestiti ci consente di avere un supporto prezioso e indispensabile su infrastrutture di elevata rilevanza economica e sociale. Acqui Terme, con questo partenariato, si presenta come un modello positivo di cooperazione tra diversi soggetti».