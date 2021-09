Dal pari dei Grigi alla vittoria della Luese Cristo: tutti i risultati di giornata

ALESSANDRIA - Il primo punto dell'Alessandria in serie B, la caduta del Derthona e il rinvio de Casale in D, le grandi emozioni nelle categorie minori.

In Eccellenza pareggiano sia Castellazzo che Acqui, mentre in Promozione il colpo grosso lo fa la Luese Cristo, capace di vincere 5-4 a Gavi. In Prima bene Fulvius e Felizzano, mentre in Seconda la Frugarolese trova una conferma importante.

RISULTATI, CLASSIFICA E MARCATORI: CLICCA QUI