Visone: presto le "panchine jazz" dei ragazzi del "Parodi"

VISONE - Il progetto è stato ispirato dall’esperienza di altri Comuni che hanno coinvolto gli studenti nel decorare la città. Così il sindaco di Visone, Manuela Delorenzi, ha deciso di chiamare Silvia Miraglia, dirigente dell’Istituto artistico ‘Parodi’ di Acqui Terme, per inserire la scuola nel piano di valorizzazione dell’arredo urbano.

«Ho visto le panchine decorate in una località della Lunigiana ed ho pensato: perché non farlo anche a Visone? – racconta – In paese abbiamo tante sedute vecchie ma in buono stato, posizionate in centro in scorci interessanti». E così i consiglieri Daniela Bertolotti e Pierina Moribondo sono stati incaricati di stilare una convenzione con la scuola e presto, causa Covid che limita la mobilità dei ragazzi, le panchine verranno staccate e concentrate presso l’istituto per essere decorate.

«Vorremmo rendere omaggio alla tradizione jazzista del paese – continua – Le panchine saranno dedicate ai personaggi che negli anni ‘70/80 hanno frequentato il jazz club visonese, artisti del calibro di Paolo Conte e Chet Becker». Decorare il paese. «Se la prossima primavera la situazione pandemica dovesse migliorare, i ragazzi potranno venire in paese e realizzare qualcosa sui muri o su pannelli in posti strategici – anticipa il sindaco – Alla sezione Grafica, invece, abbiamo chiesto di realizzare il logo per la cartellonistica ‘wi-fi for you’ il servizio di connessione gratuita che abbiamo attivato ad aprile in dieci punti del paese ma che però stenta a decollare forse perché non gli spot non sono individuabili».

Il progetto è stato accolto da professori ed alunni con entusiasmo. Per i ragazzi è l’occasione di una importante vetrina della loro creatività. «Alla fine basta poco per rendere un posto più accogliente – conclude Delorenzi – e noi abbiamo tanti scorci da ‘vendere’».