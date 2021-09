"Bistagno in Palcoscenico": alla Gipsoteca c’è il Marchese Aleramo

BISTAGNO - Un altro appuntamento per la kermesse 'Bistagno in Palcoscenico'. Domenica 26 alle 17, nel cortile della Gipsoteca Monteverde ci sarà "Aleramo: marchesi si nasce e lui, modestamente, lo nacque!", una pièce teatrale ideata, diretta e interpretata da Paolo La Farina, con Monica Massone, Michela Marenco e la partecipazione del Maestro Benedetto Spingardi. Dopo oltre 15 repliche nel basso Piemonte ed oltre 2mila spettatori, approda a Bistagno, paese che ospita dal 2016 la fortunata rassegna diretta dalla stessa Massone.

«"Aleramo" narra la storia di un eroe dissacrato, un'eroina hippy, imperatori e imperatrici bizzarri, di una teutonica nutrice che sembra uscire dall’Oktoberfest e di un mattone prodigioso – spiega la direttrice artistica – Lo spettacolo svela, con comicità, perché Aleramo nacque proprio a Sezzadio, chi furono il padre e la madre, chi lo allevò e chi lo fece diventare un eroe, perché Adelasia, la sua mitica compagna da cui ebbe quattro figli, si mise a fabbricare, come le giovani figlie dei fiori anni ’60, borsette ricamate, perché Aleramo non si separava mai da un mattone portentoso e, infine, perché il Monferrato si chiama proprio così». Si accede solo muniti di Green-pass. Info: 348.4024894