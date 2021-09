Riapre il “FabLab Collaborazioni”: a ottobre il via ai corsi

ACQUI TERME - Dopo un lungo periodo di chiusura riapre al pubblico FabLab di via Moriondo ad Acqui Terme: in programma due incontri settimanali e un corposo programma di corsi. «Il FabLab, nato nel 2019, come laboratorio di stampa 3D e di elettronica, dispone di ampi spazi che si utilizzano per corsi e conferenze su varie tematiche – informa Marco Mo - l’obiettivo è quello di aggregare persone di diverse età e formarle sulla base di un comune desiderio di sviluppare la creatività e la voglia di fare».

A partire da ottobre nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 18 sarà possibile accedere al Lab per chiedere informazioni, utilizzare le attrezzature presenti (sempre con la supervisione di un esperto), partecipare alle attività avviate o per proporne delle nuove. «Il programma dei corsi prevede il corso di disegno 3D da CAD, il corso di stampa 3D, conferenze divulgative sui programmi open source, iniziative più legate alla natura del FabLab – continua l’intervistato - Prevede anche corsi più tradizionali legati alla manipolazione e alle attività manuali come Ceramica per adulti e per bambini, Intreccio delle sporte con le foglie di Mais, cesteria con il salice, e quelli per sviluppare il senso estetico e la creatività come il corso di fotografia, scrittura creativa, pittura ad acquarello, disegno per insegnanti e “Comix”. Siamo aperti a nuove proposte ed idee per il prossimo anno».

Per arrivare a rendere autonomo ed autogestito il FabLab l’associazione Amici di Solimarket, attuale gestore del “FabLab Collaborazioni”, ha elaborato un progetto finanziato dalla Regione Piemonte. «L’obiettivo è quello di creare un gruppo numeroso e coeso di volontari che gestisca questo spazio come incubatore di idee e progetti un centro che seppur piccolo sia in grado intercettare le potenzialità del territorio di autogestirsi e di contagiare altri spazi e altri territori» conclude Mo. Info: 3311284077.