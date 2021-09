"Notti nere": all'ex Kaimano incontro con il Capitano Ultimo

ACQUI TERME - Doppio appuntamento straordinario per "Notti nere", la kermesse letteraria dedicata al genere noir organizzata dalla Libreria Terme col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Giovedì 23 alle 17, ad Alessandria alla Fondazione Cral (piazza Libertà, 28) e alle 21, nell’ex Kaimano (piazza Ferraris) di Acqui Terme, ci saranno due incontri con il Capitano Ultimo e lo scrittore Pino Corrias.

«Ospite autorevole il Colonnello Sergio De Caprio, alias il ‘Capitano Ultimo’, noto a tutti per aver nel 1993, dopo un’indagine durata più di sette mesi, messo spalle a terra, sull’asfalto di un distributore di benzina, il ‘Capo di Cosa nostra’, latitante da 24 anni, l’inafferrabile Salvatore Riina detto ‘Toto’ – spiega il direttore di Notti nere, Piero Spotti – Dalla penna dello scrittore Pino Corrias ne ‘Fermate il Capitano Ultimo!’ la carriera dell’uomo che per venti ani ha fatto tremare i palazzi del potere…fino a quando il potere si è vendicato». Info:348.3808640.