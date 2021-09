Giornata dei piccoli musei: ingresso gratis all'Archeologico

ACQUI TERME - Ritorna domenica 19 settembre la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, una giornata in cui si celebra il legame tra le comunità locali ed i musei del territorio. Per manifestare in maniera tangibile questo legame, nella giornata di domenica il Civico Museo Archeologico di Acqui Terme sarà visitabile gratuitamente (orario 10-13; 16-20), e i visitatori riceveranno un piccolo omaggio che li riporterà nel passato, nella Acqui di duemila anni fa, al tempo della romana Aquae Statiellae.