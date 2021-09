Due giorni di "Notti Nere": Enzo Iacchetti "special guest"

ACQUI TERME - Giornate imperdibili di "Notti Nere", la kermesse letteraria acquese, organizzata dalla Libreria Terme, dedicata al genere noir.

Il programma della due giorni

Venerdì 17 alle 18.30, al Castello dei Paleologi «si parlerà di cyber crimini, cyber bullismo, pedofilia, reati su minori, ‘ndrangheta e cold case» anticipa Piero Spotti, demiurgo della manifestazione. Ornella Della Libera presenterà (prima nazionale) il suo ‘Crudo. Le storie vere che nessuno ti racconta’, seguita da Alessandro Curioni e ‘Il giorno del bianconiglio’, e Andrea Galli con ‘Il Supremo’.

Sabato 18, stessa ora, stesso posto, andrà in scena ‘Morire dal ridere’. Special guest della serata sarà Enzo Iacchetti, attore e volto noto della Tv, in particolare della trasmissione Striscia la notizia, che presenterà la sua ultima opera ‘Non è un libro’, una raccolta di pensieri sparsi maturati nei giorni di ‘reclusione’ del lockdown. Il libro persegue il fine di raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana e l’acquisto di ambulanze. E’ auto-prodotto dallo stesso Iacchetti che così potrà devolvere il 100% di quanto ricavato dalla vendita.

Ci sarà anche Gian Piero Alloisio che parlerà del suo ‘Il mio amico Giorgio Gaber. Tributo affettuoso ad un uomo non superficiale’, la storia dell’incontro e dell’amicizia con il Signor G., dagli ‘Ultimi viaggi di Gulliver’ ad altre opere mirabili di teatro canzone.

Infine Lorenzo Beccati con ‘Il pescatore di Lenin’, storia tra verità storica e fantasia, del breve soggiorno del bolscevico a Capri qualche anno prima del fatidico ottobre 1917.