Monferrato Classica: ultimo concerto con Caterina Arzani

ACQUI TERME - Si conclude Monferrato Classica, la kermesse concertistica ospitata dall’Hotel Meridiana. Il direttore artistico Alex Leon ha affidato l’ultimo concerto dell’edizione 2021, previsto giovedì 16, alle 20, a Caterina Arzani, pianista alessandrina diplomata col massimo dei voti al ‘Vivaldi’, perfezionatasi presso le migliori le più alte sedi nazionali ed internazionali (ha frequentato la “Sommerakademie” presso il Mozarteum di Salisburgo, sotto la guida di Sergio Perticaroli) nonché vincitrice di numerosi concorsi blasonati.

La pianista tiene concerti sia come solista sia in formazione da camera, in diverse stagioni concertistiche, tra cui, per citarne alcune, al Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, Ravenna Festival, Rassegna di Musica da Camera di Lugano, al Teatro Regio di Torino, Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo, Castello Sforzesco di Milano; ha inoltre inciso il primo concerto di Beethoven con l’Orchestra della Compagnia d’Opera Italiana per la BMG Ricordi. «E’ stata insignita del titolo “Excelsius Musicae et Pacis nuntius” in occasione della manifestazione “Eurofestival, concertisti emergenti” svoltasi a Roma presso Palazzo Venezia sotto il patrocinio del Parlamento Europeo e dell’Unipax» aggiunge il direttore artistico.

Per il pubblico acquese suonerà la Sonata n. 23 Op. 57 di Beethoven, Scherzo n. 2 Op. 31 di Chopin e Anné de Pelerinage di Liszt. La sala concerti, ospitata dall’ex seminario della Diocesi, oggi Hotel Meridiana, sarà aperta alle visite dalle ore 18. Posti limitati. Si accede alla manifestazione secondo le ultime disposizioni anti-contagio. Info: 339.4083494