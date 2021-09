RandonnEno: in palio una fornitura dei vini Doc del territorio

ACQUI TERME - Il Gran Tour del Monferrato è già iniziato. Si chiuderà domani (mercoledì 15), infatti, la prima tappa dell’iniziativa promozionale “RandonnEno”, che a partire dal 1° settembre ha coinvolto le cantine dei 34 comuni (da Casale a Cuccaro) attraversati dalla Strada del Grignolino, uno quattro percorsi enologici che compongono la nuova Strada del Vino Gran Monferrato, presentata a Palazzo Levi nel mese di luglio e di cui si è discusso a Villa Ottolenghi-Wedekind in occasione della visita del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.

Da mercoledì 15 al 30 settembre toccherà alle Strade degli Aromatici e de Fiumi del Vino, 51 comuni partendo da Fubine e attraversando tutto l’Acquese fino a Morbello. In ultimo, dall’1 al 15 ottobre, la Strada del Dolcetto che si snoda nell’Ovadese da Cassinelle a Bosio.

Come si partecipa alla RandonnEno? Acquistando i prodotti enologici delle cantine aderenti dei diversi territori coinvolti facendo poi pervenire all’indirizzo e-mail della strada, agli account social o al referente locale la prova d’acquisto più consistente, oppure pubblicando su Instagram o Facebook foto o video fatti lungo la Strada e compresi di almeno un hashtag riconducibile all’evento: #Randonneno2021, #StradadelVino, #StradadelVinodelGranMonferrato, #StradadelVinoGranMonferrato. Le cantine di ogni “Strada ” metteranno ognuna in palio tre bottiglie. Per ogni periodo della RandonnEno il montepremi sarà diviso a metà: una parte delle bottiglie donate andrà a chi avrà effettuato più acquisti, un’altra parte alla foto o al video più belli. Per maggiori dettagli: www.stradadelgranmonferrato.it.