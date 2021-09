Primo giorno di scuola: partenza ordinaria in città

ACQUI TERME - E’ suonata la prima campanella dell’Anno Scolastico 2021/2022. Gli istituti acquesi di ogni ordine e grado hanno aperto i battenti senza criticità particolari. Le procedure di ingresso ed uscita dai plessi ormai sono rodate dall’anno passato ed è servita giusto qualche attenzione logistica per le classi prime. Nel complesso tutto è filato liscio. Questione no-vax: non si è registrato nessun ‘intralcio idealista’. Come altrove ci sono docenti e personale amministrativo restii al vaccino, invero poche unità, che pare si siano limitati a manifestare la propria contrarietà scrivendo lettere di biasimo ai dirigenti.