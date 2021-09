Monferrato Classica: giovedì 9 il duo Genot-Sanna

ACQUI TERME - Ancora un concerto per Monferrato Classica, la kermesse di musica ospitata dall’Hotel Meridiana. Giovedì 9, alle 20, sul palcoscenico ci saranno il violoncellista Giulio Sanna e il pianista Massimiliano Genot. Il primo è stato un enfant prodige. Cresciuto sotto l’egida dei migliori maestri d’Europa, è oggi tra i più interessanti concertisti della scena internazionale. Genot, nome noto della scena, ha suonato per il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Regio di Torino, in Brasile per l’“Oficina de Musica de Curitiba”, la Mushashino Foundation di Tokyo, il Teatro La Fenice di Venezia, la Musikhalle di Amburgo, al Gasteig di Monaco, alla Konzertsaal di Friburg solo per citarne alcuni.

Al pubblico acquese i due artisti proporranno un repertorio molto interessante: Felix Mendelssohn ‘Sonata no. 2’, Maurice Ravel ‘Sonata Postuma’, Ludwig Van Beethowen ‘Sonata no. 2 Op. 102’. Visite alla sala concerti, incastonata in un ex seminario, dalle ore 18. Ingresso con Green-pass.