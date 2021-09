Alessandria, Perotti - Benazzo fanno il bis

VILLADOSSOLA - Il bis è ancora più bello e prezioso, soprattutto dopo una stagione non facile, con infortuni da superare.

Ma Sara Perotti e Serena Benazzo fanno il capolavoro: come nel 2020 sono loro le campionesse regionali di staffetta nella corsa in montagna, categoria allieve, una impresa realizzata a Villadossola, con una grande rimonta nella seconda frazione, partendo dal secondo posto. Un risultato che entusiasma tutta la società, in particolare il loro allenatore, Roberto Meda. "Tutte e due le atlete hanno avuto problemi fisici: non era facile tornare a livelli così alti, hanno sorpreso anche me. Perotti ha recuperato ben 4 minuti alle prime".

Secondo tempo individuale per Sonia Benazzo, sorella di Serena (le due atlete sono acquesi), che non è in classifica perché la prova era solo per le staffette, ma il suo riscontro cronometrico è davvero eccellente.

Maria Elena oltre gli ostacoli

I talenti della società del capolugo vincono anche in pista: alla High Speed League, a Donnas, Maria Elena Romano (nella foto) vince gli 80 ostacoli in 13''26, tempo eccezionale e ancora migliorabile, eliminando gli errori nel primo e nel terzo ostacolo. Nella stessa competizione Lorenzo Armano corre i 100 ostacoli in 14''12, Tiziana Traverso fa 13''25 sui 100 metri e Giulia Leonangeli conquista il bronzo sui 400, in 1'06''02.