Tutto pronto per la festa medievale: un salto nell'epoca buia

CASSINE - Tutto pronto per la 28ª Festa Medioevale di Cassine organizzata dall’Arca Grup con il sostegno della Fondazione Cral. Musici, figuranti, armigeri, nobili e dame saranno i protagonisti, domani, sabato 4, dalle 14, di un salto nel passato, tra il XII e XV secolo, ambientato nella piazza del Comune e la Ciocca, suggestivo belvedere poco distante.

Scene di vita quotidiana di un accampamento, con esposizioni di armi leggere e da assalto, maestri d’armi, ma anche attività ‘civili’ affidate al miniaturista, cambiavalute, cerusico, amanuense e mastro coniatore. Tutto reso vivido dalla bravura delle tante compagnie di rievocazione coinvolte nell’evento.

«La Festa Medioevale rappresenta da molti anni un evento che da lustro a Cassine, mettendo in risalto la sua storia e il suo patrimonio artistico-culturale – ha commentato il sindaco Carlo Maccario - Il riconoscimento ottenuto dal Ministero della Cultura per questa 28ª edizione ci rende orgogliosi di ospitare una rievocazione storica di straordinario interesse».

Il centro storico diventerà un momento divulgativo in parte dedicata ai Templari grazie alla sinergia con l’associazione Mansio Templi Parmensis 1275. Non mancheranno duelli, cariche di cavalleria e gare tra arcieri, accanto ad antichi mestieri ed intrattenimento (d’epoca) inscenati dai figuranti di Flumen Temporis, Compagnie della Rosa, D’la Crus, della Spada e della Croce e Res Gestae