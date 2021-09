Atti vandalici in paese, Vallegra: "Genitori sanno cosa fanno i figli?"

BISTAGNO - «Sono assolutamente consapevole che i bambini, "ragazzini" e ragazzi, hanno passato due anni d'inferno. Questo non vuol dire che ora, quando si esce, bisogna sfogare i postumi della passata clausura» lamenta il sindaco Roberto Vallegra. Ieri notte ignoti hanno danneggiato il parco giochi di piazza Marconi e piazzetta delle scuole. «Giochi rovinati, pezzi di marmo staccati e spaccati, varie bottiglie di birra rotte, vetri ovunque e partite di pallone in piazzetta fino alle due – lamenta il primo bistagnese e avverte - Faremo denuncia e daremo le immagini delle telecamere di video sorveglianza alle forze dell'ordine. Chi ha rotto, pagherà.

"È normale che un 12enne sia in giro a tarda notte?"

Una riflessione: «E' normale che un "ragazzino" di 12/14 anni rimanga in giro fino alle due/tre di notte a giocare a pallone in piazzetta? Io penso di no. Sarebbe utile l'intervento dei genitori. Lo sanno cosa fanno i figli tutta la sera/notte in giro per il paese? - commenta Vallegra - Sono e sarò sempre dalla parte dei giovani in tutto e per tutto, ma allo stesso tempo qualche sana regola imponiamola ai nostri figli, sempre se non chiedo troppo».

In tanti si sono presentati al palazzo comunale per lamentarsi. «Tra l'abbandono della spazzatura e i vandali siamo messi maluccio - informa il sindaco - Ricordo a tutti che il Comune di Bistagno non può permettersi una ditta con dieci operai per le manutenzioni esterne. C'è il "buon" Claudio (a tempo pieno) e il "buon Silvano (part time). Se tutte le mattine devono dedicare la maggior parte del loro orario lavorativo per raccogliere la spazzatura abbandonata e sistemare i danni della notte non andiamo da nessuna parte. Tutti vogliamo un paese pulito, attivo, dinamico ed allegro. Per ottenere questi risultati "due regole" bisogna iniziare a rispettarle».