Ponzone, con l'erba alta addio bus?

PONZONE - Una decina di giorni e riapriranno le scuole. Finalmente (deo gratias per i lavoratori pendolari!) verranno ripristinate le corse ordinarie dei bus da e per i paesi più isolati dell’Acquese. Tra questi si annovera anche Ponzone che, con le sue numerose frazioni, copre una vasta area lungo la Sp210 e si collega a Cavatore. E proprio nel tratto di competenza di questo comune insiste una frana avita dall’alluvione del 2019, oggi sistemata alla bell’e meglio, che ristringe fortemente la carreggiata. La vegetazione spontanea, che qui cresce rigogliosa, è stata in passato la causa dell’interruzione del servizio di trasporti perché impediva la visuale agli autisti e rendeva pericoloso l’incedere della corriera. Il Comitato di Cittadini di Ponzone stavolta si è mosso per tempo ed ha deciso di anticipare l’eventuale disservizio invitando i tecnici della Provincia ad intervenire con lo sfalcio e la manutenzione ordinaria onde consentire il regolare transito dei mezzi del servizio pubblico. Ce la faranno prima del 13 settembre?