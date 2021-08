Monferrato Classica: in scena l'ensemble "Archi all’Opera"

ACQUI TERME - Continuano gli appuntamenti della rassegna musicale Monferrato Classica. Giovedì 2 settembre, alle 20, all’Hotel Meridiana di Acqui Terme si esibirà l’ensemble "Archi all’Opera", un progetto che nasce tra alcuni componenti dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

«I quattro musicisti hanno provenienze geografiche diverse e percorsi professionali differenti, vantano collaborazioni con grandi realtà professionali, le Orchestre RAI, l’Accademia di S. Cecilia, L'Orchestra Toscanini di Parma, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e la Fenice di Venezia, nonché esibizioni internazionali a Macao, Faro, Saarbrucken e in formazioni da camera presso le maggiori istituzioni concertistiche mondiali – spiega il direttore artistico Alex Leon – L’intensa attività concertistica, oltre quella alle dipendenze del Teatro Carlo Felice, li vede impegnati in progetti cameristici che spaziano dalla musica classica, lirica e balletto, al pop-rock e cantautoriale».

Pierdomenico Sommati (violino), Marco Ferrari (violino), Giuseppe Francese (viola) e Giulio Glavina (violoncello) presenteranno al pubblico acquese un programma variegato tratto dalle opere di Franz Schubert, W.A. Mozart, L. Van Beethoven. L’evento è organizzato secondo le ultime disposizioni anti-contagio (Info: 339.4083494). Le porte della sala concerti, incastonata nell’ex seminario diocesano, saranno aperte dalle 18 per la visita ai locali storici.