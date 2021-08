Il sindaco Borreani avvisa: "Non sprecate l'acqua"

PARETO - È il sindaco Walter Borreani a richiamare all’ordine i cittadini di Pareto: «Rammento che vige il divieto di utilizzo improprio dell’acqua – intima – Sta iniziando a mancare l’acqua. Non sono previste piogge per molto tempo per cui andiamo incontro a tempi molto duri». Nelle scorse settimane il primo paretese aveva disposto il sacrificio degli usi non necessari: vietato il riempimento di piscine, vasche, orti bagnati a tutte le ore, lavaggio di auto, strade e portici.

«Non ci costringete a razionare la fornitura – avverte Borreani – Ho chiesto più controlli sul territorio perché purtroppo l’acqua non si può fabbricare. Dobbiamo essere responsabili altrimenti pagheremo le nostre infrazioni».