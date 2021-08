"Apericanta" al Gianduja: per la ricerca sulla fibrosi cistica

ACQUI TERME - Si terrà stasera, mercoledì 25 alle 20, al ristorante Gianduia di Acqui Terme, il terzo "Apericanta" benefico a sostegno della Fondazione per la Ricerca della Fibrosi Cistica. L’evento, organizzato dalla Ffc con la collaborazione musicale della Corale femminile Aquaeincanto e il sostegno di CasaRosa e Associazione Xenia, è stato battezzato anche ‘Cantiam Lasagna’ per la declinazione varia e fantasiosa del piatto tipico della tradizione italiana (carbonara, al pesto, al ragù di tre carni). In fondo, anche Torta di miele con gelato. Un appuntamento ghiotto e solidale. Info: 366.1952515