Centro Congressi: 180mila euro per la messa in sicurezza

ACQUI TERME - È stato appaltato il progetto esecutivo per il consolidamento e la messa in sicurezza del Centro Congressi. Intervento reso necessario dopo un parziale cedimento della fondazione nella porzione destinata ai servizi.

Obiettivo delle opere il rinforzo delle esistenti fondazioni attraverso l’inserimento di alcuni pali di acciaio per uno sviluppo di circa 21 metri e la realizzazione di una cappa di calcestruzzo, che fornirà un supporto ai pali. Nello stesso tempo, si procederà per la redazione e la consegna della Segnalazione Certificata di Inizio Attività volta ad ottenere la Certificazione Antincendio. La spesa complessiva è di 180mila euro.

«I lavori saranno consegnati nella seconda settimana di settembre – spiega il vicesindaco Paolo Mighetti –. Sono interventi molto complessi e ipotizziamo che saranno terminati in un paio di mesi. L’obiettivo è quello di tornare ad utilizzare al pieno della sua agibilità il Centro Congressi. Le sfortunate vicende di questa struttura sono frutto di innumerevoli problemi che sono stati trascinati per anni senza un serio intervento. Le opere che stiamo per realizzare ci garantiranno di avere le carte in regola per poterlo utilizzare a pieno regime».