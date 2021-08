Soccorsi in azione per recuperare un giovane infortunato al 'canyon'

MOLARE - Oggi, dalle 13.30 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ovada, insieme al personale specializzato in soccorso speleo-alpino-fluviale (Saf) del Comando di Alessandria, hanno operato con il personale del Soccorso alpino e dell'elisoccorso 118 per il recupero di un ragazzo di circa 25 anni, infortunatosi per una caduta in un dirupo nei pressi del canyon del torrente Orba", a Molare.

Il giovane è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale di Alessandria. Il personale dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e dell'elisoccorso 118 hanno garantito la necessaria assistenza da terra per le operazioni di soccorso, che si sono concluse intorno alle 14.50.