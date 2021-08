Protezione Civile: corsi di formazione per i volontari visonesi

VISONE - L’annuncio è del sindaco Manuela Delorenzi: «Il Comune di Visone ha avviato una convenzione con l’Associazione volontari di Protezione Civile Acqui Terme per la formazione e il coordinamento dei volontari visonesi che stanno operando nell’ambito del ‘Sistema Comunale di Protezione civile’ - informa - In questo modo i nostri volontari, che hanno già tanto aiutato nei momenti più difficili della pandemia, potranno essere ancora più efficaci grazie all’inquadramento organizzativo e formativo che l’associazione acquese, con decennale esperienza e la ben nota competenza, saprà offrire».

Per il primo cittadino, il volontariato di Protezione civile è una grande risorsa non solo in situazioni di emergenza, ma anche nelle attività di prevenzione, informazione ed aiuto alle fasce più fragili. «Per questo, il gruppo visonese di Protezione civile è a disposizione della comunità per qualunque informazione inerente le proprie attività e sarà ben lieto di accogliere nuovi volontari. Chi fosse interessato, può visitare il sito internet del Sistema Comunale di Protezione civile di Visone o chiedere presso gli uffici municipali».