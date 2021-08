"Benvenuti ad Acqui Terme", l'iniziativa che guarda al turismo straniero

ACQUI TERME - Un’iniziativa rivolta ai turisti e ai visitatori stranieri. “Benvenuti ad Acqui Terme, città del Gran Monferrato”, si svolgerà, sempre di giovedì, il 19, 26 agosto e il 2 settembre.

Durante le diverse giornate, i turisti provenienti dall'estero potranno partecipare a diverse iniziative: un contest fotografico a premi, degustazioni o promozioni della produzione vinicola del territorio, con la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati. Il progetto è condiviso con la Confcommercio e la Confesercenti di Acqui Terme.

Le Cantine del territorio che aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di allestire in città i propri punti promozionali e degustativi. Sarà garantito un tavolo, un allaccio di corrente elettrica, se richiesto, e l’occupazione gratuita del suolo pubblico.

Per partecipare al contest fotografico sarà sufficiente postare, con l’hashtag #BenvenutiadAcquiTerme sul proprio profilo Instagram o Facebook, una fotografia che racconti la città e la propria esperienza. La partecipazione è gratuita, il contest fotografico si svolgerà il 19 agosto. Il vincitore sarà scelto secondo il parere insindacabile della giuria, e verrà premiato con un magnum di Brachetto, gentilmente offerta dalle Cantine Marenco di Strevi, decorata e personalizzata gratuitamente dall’artista acquese Piero Racchi. Il contest fotografico sarà ripetuto nelle successive giornate dell’iniziativa.

«Stiamo notando un ritorno dei flussi di stranieri in città - spiega il sindaco Lorenzo Lucchini - grazie al miglioramento della situazione legata all’emergenza sanitaria in tutta Europa, dovuto soprattutto alla campagna vaccinale. Proprio per questo abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa, che ha l’obiettivo di dare un segnale di accoglienza e di benvenuto».