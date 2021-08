Vaccini: oggi in Piemonte oltre 19mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, venerdì 13 agosto, più di 19 mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio, sono 19.930 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 7.261 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.173 i 12-15enni, 6.094 i 16-29enni, 3.016 i trentenni, 2.881 i quarantenni, 2.266 i cinquantenni, 1.649 i sessantenni, 598 i settantenni, 269 gli estremamente vulnerabili e 159 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.201.500 dosi (di cui 2.344.671 come seconde), corrispondenti al 96,4 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte (percentuale inferiore a quella di ieri perché comprende le 141.750 dosi di Pfizer caricate in piattaforma). Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione alle Aziende Sanitarie 42.700 dosi di Moderna.

Aggiornamento sui ricoverati per Covid

Dei 7 ricoveri attuali in terapia intensiva 6 sono pazienti non vaccinati, uno ha completato il ciclo vaccinale ma si tratta di un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete (è sempre lo stesso paziente). Dei 117 in terapia ordinaria, 77 non sono vaccinati. I 40 vaccinati invece sono tutti paucisintomatici.