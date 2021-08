Al via "Cremolino teatro e musica"

CREMOLINO - Serata d'esordio per “Cremolino teatro e musica”, la rassegna organizzata dall’Associazione Culturale locale “I Guitti”. L'appuntamento è per le ore 21.15 presso il campo sportivo del paese. Il cartellone si aprirà con la Nuova Filodrammatica Genovese dei Villezzanti che metteranno in scena un classico del teatro di Gilberto Govi, “I manezzi pe' maja na figgia”. Ingresso 7 euro, ridotto 4, abbonamento (per 4 spettacoli) a 20 euro. L'incasso sarà devoluto in beneficenza.

La rassegna proseguirà poi domenica 8 (con la Emily Band), il 13 (con gli Utopia), il 21 (con gli Stratagemma) e il 22 (con la commedia Teatro a Touchet) agosto. La serata di venerdì 13 agosto, dedicata interamente ai Nomadi, avrà un costo di 8 euro.