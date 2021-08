Serata Jazz al Teatro Romano con il duo Oggero Viale-Marsico

ACQUI TERME - Sabato 7 alle 21.30 al Teatro Romano di via Scatilazzi, si terrà una serata jazz. Sul palcoscenico Sabrina Oggero Viale (voce) e Alberto Marsico (organo Hammond) con lo spettacolo "Always dare!". "È un monito per ricordarsi di avere il coraggio di osare sempre, ascoltandosi l’uno con l’altro, correndo il rischio di incontrarsi o di scontrarsi – spiegano gli organizzatori dell'associazione Ecograffi - La loro performance è stata definita “un caleidoscopio di suoni e di emozioni, che si muovono tra jazz e soul con eleganza e un tocco di ironia”".

La collaborazione tra gli artisti ha dato origine a "The wedding" (2017). CD apprezzato da pubblico e critica.