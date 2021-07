Bike Tasting: terzo appuntamento all'insegna del gusto e della natura

ACQUI TERME - Ritornano gli appuntamenti di Bike Tasting, serie di percorsi ideati dal Comune di Acqui Terme per esplorare le attrazioni del territorio: dalle bellezze paesaggistiche all’enogastronomia in sella a una bicicletta elettrica.

Con l'arrivo della bella stagione e l'esplosione dei colori della natura, le colline acquesi si prestano perfettamente al turismo su due ruote. Quello di Acqui Terme è un territorio incastonato tra vigneti e sentieri che consentono di vivere esperienze a contatto diretto con la natura. L’iniziativa ha lo scopo di unire al relax della bicicletta momenti dedicati all’enogastronomia.

Il terzo appuntamento del 2021 è in programma sabato 31 luglio. Il ritrovo, come da tradizione, sarà in piazza Levi alle 9. Una volta raccolte le adesioni si partirà alla volta di Vallerana e poi si andrà in direzione di Ricaldone e Maranzana. Ci si fermerà per una visita alla cantina e punto vendita "La Maranzana". Si prosegue per Mombaruzzo, Quaranti fino a giungere ad Alice Bel Colle con una visita alla sua torre. Si prosegue verso Ricaldone e Strevi per un pranzo presso l'Agriturismo "Il Campasso".

Il costo del tour, comprensivo del pranzo e iscrizioni per le degustazioni, è di 25 euro. È indispensabile effettuare la prenotazione. La partecipazione sarà libera anche per chi possiede mezzi propri diversi dalle e-bike, purché nel rispetto dell’andatura e del Codice della Strada.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare lo IAT al numero 0144322142. Per prenotazioni, scrivere a Mauro Galeazzo al numero 3286736006.