Telecamere in paese per controllare i veicoli di passaggio

SEZZADIO - Il Comune di Sezzadio certifica una volta di più la propria sensibilità al tema della sicurezza e della tutela del territorio. Nella giornata di ieri, infatti, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il regolamento sulla videosorveglianza. "Sono ufficialmente in funzione - fa sapere l'amministrazione - le telecamere che controlleranno tutte le entrate del paese (anche di notte con lettura ad infrarossi). Si procederà ad installare a breve anche la quinta per presidiare i passaggi che conducono ai Boschi". I nuovi apparecchi, che controlleranno le targhe in transito a Sezzadio in collegamento diretto con la locale caserma dei Carabinieri, consentiranno la segnalazione in tempo reale di auto rubate o segnalate dalle forze dell'ordine".

"Dal nostro insediamento - fa notare la Giunta sezzadiese - abbiamo posizionato i cartelli del Controllo del Vicinato e ripristinato la figura del vigile, e da oggi è attivo uno strumento molto utile per il controllo del nostro territorio. Ci siamo inoltre già attivati per la intensificare la sorveglianza in altre zone sensibili del paese partendo dal Parco Giochi ed il Campetto rosso.

Qualcuno mormora che siamo poco presenti in piazza, ma credeteci: non passa giorno che non sia dedicato a lavorare per Sezzadio e per i Sezzadiesi".