Cassine: stasera "Musica sotto le stelle"

CASSINE - Ultimi preparativi per "Musica sotto le stelle", il tradizionale concerto messo in scena dalla Banda ‘Solia’ di Cassine. Nell’ambito della Festa di San Giacomo, stasera, alle 21.15 in piazza Cadorna, i musici dell’ensemble nostrano saranno pronti, sotto l’egida del maestro Stefano Oddone, a stupire il pubblico con un programma variegato tratto da un repertorio di musica leggera, colonne sonore di film, classica ed evergreen. «Oggi raccogliamo il frutto dell’annoso lavoro di didattica nelle scuole e nella banda introducendo nell’organico alcuni allievi dei corsi Yamaha Junior Band tenuti dal C.B.C. – ha spiegato il presidente Fabio Rinaldi – Sono ormai maturi per affrontare un intero concerto».