Acqui, Cannito defenestrato? 'Dicerie!'

La notizia si è diffusa rapidamente in città e sui social network. «Hanno fatto fuori Cannito, il Capo di Gabinetto - sentenziano alcuni ‘statisti’ politici anti penta-stellati - Dopo Maurizio Giannetto è toccato al grillino storico».

Abbiamo approfondito la questione. In verità Pier Paolo Cannito, Capo di Gabinetto dell’amministrazione del sindaco Lorenzo Lucchini, è stato spostato di ufficio. Non siede più in segreteria ma in una stanza poco distante. Questa circostanza è stata letta da alcuni appassionati di congiure come una defenestrazione.«Assolutamente no – ci ha spiegato l’interessato – Ho cambiato ufficio per fare spazio a Salvio Calamera, l’Addetto alla Comunicazione, che lavora a stretto contatto con il sindaco».

Quindi nessun contrasto? «Sono una persona che crede nel confronto e non teme di dire la propria opinione –risponde – Nessuna crisi, nessun allontanamento. Sono solo dicerie».