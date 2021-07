Cartosio, focolaio Covid tra i giovani

Diciamo la verità. Con l’arrivo dell’estate il livello di attenzione anti-contagio si è abbassato, inoltre, finita la scuola, sono aumentate le occasione di contatto tra i giovani. Le conseguenze di certe condotte sono emerse a breve giro. «Dobbiamo purtroppo registrare in queste ultime ore un focolaio di casi di positività nel nostro paese, riferibili soprattutto alla fascia d'età dei ragazzi intorno ai quindici anni; finora sono una decina i casi risultati positivi ai tamponi rapidi effettuati – ha annunciato qualche ora fa il sindaco Mario Morena - Per evitare l'ulteriore propagarsi del contagio, è necessario che chiunque sia venuto in contatto negli ultimi giorni con queste persone rispetti il protocollo sanitario che prevede la quarantena obbligatoria di 14 giorni presso la propria abitazione».

Si corre in qualche modo ai ripari attraverso il monitoraggio. «Per avere un primo controllo della situazione, in accordo e con la collaborazione della Protezione Civile di Acqui Terme, domani pomeriggio dalle ore 15 presso la palestra comunale di Cartosio sarà possibile effettuare il tampone rapido – continua il primo cartosiano - Per chi volesse c'è anche la possibilità di effettuare il tampone rapido ad Acqui presso la sede della Protezione Civile in piazza Don Dolermo, previa prenotazione al numero 0144770325».

In via precauzionale e per effettuare la sanificazione dei locali il sindaco ha fatto chiudere il circolo Pro Loco presso l'ex bocciofila ed è stata rimandata a data da destinarsi la presentazione del libro di Gianni Malfatti in programma stasera in piazza. «Ricordiamo e raccomandiamo a tutti, anche alle persone vaccinate, la massima attenzione e responsabilità nei comportamenti» ha concluso.