Rio Medrio: presto al via i lavori di manutenzione e pulizia

ACQUI TERME - La giunta comunale di Palazzo Levi ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria e pulizia del Rio Medrio. L’intervento rientra nell’ambito della tutela della pubblica incolumità. Il costo dei lavori sarà pari a 80 mila euro per la pulizia della briglia e della vasca di decantazione del Rio Medrio con la pulizia del tratto a monte dell’alveo.

Il progetto è stato redatto dallo studio Geonova, a firma dell’Ing. Geol. Giovanni Marco Bosetti. Le aree di intervento saranno in corrispondenza delle esistenti opere di regimazione idraulica di località Cimitero Vecchio, dove, a causa degli eventi alluvionali, si sono verificate diverse criticità di carattere idraulico e idrogeologico. Gli interventi interesseranno sezioni di deflusso per uno sviluppo lineare pari a circa 2300 metri, fino a raggiungere la prossimità del confine con il Comune di Alice Bel Colle, che a sua volta opererà sul tratto di sua competenza.

"Gli interventi in previsione - fa sapere l'amministrazione acquese - permetteranno la manutenzione della vegetazione ripariale e la rimozione dei materiali, potenzialmente costituenti parzializzazioni delle sezioni di deflusso, presenti in alveo, in sponda e in golena, lungo e in prossimità dell’asta principale del Rio Medrio. I lavori di manutenzione della vegetazione verranno eseguiti con interventi di tipo colturale, nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche".

"Rimane alta la nostra attenzione sulla sicurezza idrogeologica del territorio – spiega il vicesindaco Paolo Mighetti – Lavoriamo per mantenere un livello adeguato di pulizia degli alvei, al fine di ridurre il più possibile i rischi idraulici che possono verificarsi con ondate di maltempo improvvise. Gli interventi di manutenzione straordinaria del principale rio cittadino sono funzionali a tutelare la nostra comunità e le aziende del territorio».